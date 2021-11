Saint-Ghislain : le "MAH Hôtel" voit le jour

Ce week-end, un nouvel hôtel a vu le jour à Saint-Ghislain. Le MAH Hotel. Situé à 8 km de Mons, cet établissement propose 55 chambres, un restaurant, un bar et un espace de coworking. A Mons, on compte déjà une quinzaine d’hôtels, gîtes et maisons d’hôte. Ce qui pose une question : y a-t-il un public pour autant d’offre ?

Le MAH Hotel est au top pour son inauguration. Peinture fraîche, décoration léchée et ambiance ultra-tendance. Mais rencontrera-t-il son public ? En effet, la clientèle des hôtels a diminué avec la crise du covid. Déjà en 2019, la fréquentation tournait autour des 85%, ce qui n’est pas mal, en soi. Mais aujourd’hui, on ne dépasse plus les 70%. Et c’est une moyenne.

Le secteur attend maintenant une reprise, qui pourrait redonner de l’air au tourisme. Mais pour Mathieu Wohrmann, le directeur du Van der Valk Hotel, il faudra du temps : "Il y a pas mal d’ouvriers qui ne sont toujours pas revenus, il y a beaucoup de télétravail. On est très loin de 2019".

Public d'affaires

C’est sans doute pourquoi le MAH Hôtel mise sur un concept différent, plus orienté vers un public d’affaires. L’administratrice, Anne Sophie Braine assume cette vision. L’hôtel qu’elle tient, est plus qu’un hôtel : "D’abord, c’est un restaurant, un bar et un espace de coworking au dernier étage. Avec le travail à distance qui perdurera dans le temps, c’est clairement un atout pour notre infrastructure".

Autre argument pour séduire le monde du business, la localisation. L’hôtel est en bord d’autoroute, loin du centre de Mons contrairement à la concurrence. L’accès est donc aisé pour les navetteurs. Le MAH Hotel n’oublie pas non plus les particuliers. Si l’établissement n’est pas situé au cœur de Mons, il reste ancré dans une région qui fourmille d’activités touristiques.