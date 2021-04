Saint-Ghislain : la piscine ferme ses portes ce lundi 19 avril pour des travaux de rénovation

La piscine de Saint-Ghislain sera fermée à partir de ce lundi 19 avril pour permettre la remise à neuf de tout le complexe sportif construit il y plus de quarante ans.

En attendant le début des travaux, l’équipe de Saint-Ghislain Sports en profitera pour vider la piscine, déménager le matériel aquatique et effectuer les préparatifs pour prendre ses quartiers au Stade Saint-Lô.

Rénovation et isolation

L’objectif de cet investissement est d’améliorer le confort des utilisateurs du complexe et réduire fortement la consommation d’énergie du bâtiment. Prévus pour une durée estimée à 400 jours, ces travaux de rénovation comprennent, entre autres, le remplacement de la toiture et des châssis, la restauration complète des vestiaires et sanitaires de la piscine, la création d’une pataugeoire éducative, l’isolation du Hall omnisports ainsi que l’installation de panneaux photovoltaïques. Le montant de l’investissement s’élève à près de 3,3 millions d’euros.

Le Hall omnisports restera accessible pour les clubs sportifs après le 19 avril, jusqu’au premier jour des travaux. Les abonnements annuels des nageurs seront prolongés.

Vous trouverez l’ensemble des informations pratiques sur le site www.sgsports.be et sur la page Facebook de Saint-Ghislain Sports.