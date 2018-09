Saint-Ghislain: la difficile mission des gardiens de la paix devant les écoles

Ce matin, ça coince à proximité de certaines écoles parce que, comme tous les matins, certains parents s'obstinent à vouloir atteindre, en voiture, le pied de la grille de l'école de leur(s) enfant(s). La concentration d'un nombre important de parents en quête du même objectif dans la même plage horaire génère une situation dangereuse aux alentours de ces établissements.

Raison pour laquelle, pour garantir la sécurité des enfants, de nombreuses communes envoient des gardiens de la paix ou des auxilliaires de sécurité pour rappeler à l'ordre les parents-automobilistes indisciplinés et les piétons qui se mettent en danger.

À ce stade la seule arme de ces gardiens est le dialogue puisqu'ils ne disposent pas de réels pouvoirs mais les outils dont disposent ces garants de la sécurité semblent dérisoires quand on entend le témoignage de certains d'entre eux "il y a des voitures qui passent malgré que notre panneau "STOP" est levé, déplore Stacy Lefèvre, gardienne de la paix, nous avons déjà sauvé des vies...". Et la gardienne d'expliquer devoir parfois subir les insultes de certains parents qui ne semblent pas saisir l'importance de l'enjeu.

Plus de pouvoirs

Des situations qui seront peut-être plus faciles à gérer à l'avenir étant donné que ces auxilliaire pourront infliger eux-mêmes des amendes administratives. Si plusieurs parents pensent que l'élargissement des pouvoirs de ces auxiliaires est une bonne chose, le directeur de l'école, Eddy Mestriner, estime pour sa part que leur donner plus de pouvoir est insuffisant. Le problème est que ces gardiens de la paix ne sont pas assez nombreux pour venir ici tous les jours et "si c'est ponctuel comme cela une semaine ou quinze jours, un mois et puis plus rien les gens reprennent leurs habitudes".



À Saint Ghislain, au total 7 gardiens de la paix assurent la sécurité autour d'une quinzaine d'écoles.