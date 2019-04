Saint-Ghislain: ils doivent payer 20.000 euros après avoir trafiqué leur compteur électrique durant 7 ans

Le Bureau d’Investigation Judiciaire a enquêté dans une habitation de la cité Gilmant à Saint-Ghislain. Au cours de cette visite domiciliaire, les policiers du BIJ ont constaté que le compteur était trafiqué de façon à ce que l’habitation, bien que fournie en électricité, ne soit pas facturée. Grâce à ce bricolage, pratiquement aucune consommation d’énergie n'était comptabilisée aux occupants.

Une facture de 20.000 euros

La société ORES s’est rendue sur place afin de procéder aux vérifications d’usage, confirmer la fraude et chiffrer les arriérés et l’amende. Les habitants de cette maison ont reçu dernièrement l'addition du fournisseur d'électricité, elle s'élève à environ 20.000 euros: d'abord +/-18.000 euros d’énergie détournée de 2011 à 2018, le reste constituant l’amende pour fraude et les frais techniques d’analyse du compteur.