Saint-Ghislain: du nitrate d'ammonium sous haute surveillance

L'entreprise Yara, à Tertre, fabrique des engrais et des produits chimiques, à base (notamment) de nitrate d'ammonium. Comment cette usine SEVESO gère-t-elle son stock? Les riverains doivent-ils avoir des craintes, au regard des événements survenus au Liban? Le point sur les mesures de sécurité et les contraintes liées à la manipulation de produits dangereux.

A l'intérieur de ces hangars, des gigantesques tas de granulés blancs. C'est le fameux NH4 NO³: le nitrate d'ammonium. Chaque année, Yara produit un million de tonnes d'engrais et de produits chimiques. Cela nécessite énormément de matières premières, certaines potentiellement dangereuses. Une longue liste de règles à suivre est de rigueur, explique Benjamin Yannart, le risk manager de l'entreprise. "Il y a par exemple des mesures de température, pour prévenir un risque de décomposition, qui pourrait avoir à son tour des conséquences". Le nitrate d'ammonium est une substance dite "comburante". Cela signifie qu'elle peut se décomposer, et libérer des gaz chauds, ce qui pourrait favoriser l'inflammation de combustibles. Impensable, nous dit-on, de conserver l'engrais pendant des années sur le site. Il doit être utilisé dans les 6 mois. Parmi les paramètres tenus à l'œil, il y a aussi les quantités stockées au même endroit. "Nous avons ce que nous appelons des logettes, qui ne peuvent contenir chacune plus de 400 tonnes de nitrate d'ammonium".