Faire du café ne s’improvise pas ! Surtout à la 11e édition du " Belgian Junior Coffee Ambassador ". En binômes, 17 étudiants et leurs professeurs s’affrontaient au cours de 2 épreuves. La motivation et l’envie de gagner étaient au maximum. En jeu, le premier prix : un voyage au Brésil dans une plantation de café. Cup testing Face à face. Chaque duo, devait goûter trois tasses de café à six reprises, visuellement identiques. Parmi elles, un café est différent des autres. Il faut l’identifier pour gagner un point. Les participants n’ont pour seul outil qu’une cuillère et de l’eau pour se rincer la bouche. "C’est très difficile car les cafés se ressemblent tous. Pour bien se préparer, il faut goûter un maximum de café au préalable et mémoriser les subtilités" confie un participant.

Expresso, Cappuccino et Slow Coffee Deuxième épreuve, chaque étudiant se retrouve devant une machine à café. Le but est de préparer quatre cappuccinos et quatre expressos. La technique doit être parfaite pour obtenir des cafés de qualités. " Il faut faire attention à tout. A la température du lait, l’amplitude de la tasse quand on verse. Il faut bien tasser le café avant de le mettre dans la machine. Tous ces gestes doivent être maîtrisés " explique Emma. Coachée par un entraîneur, Emma se prépare depuis un moment pour ce concours " je m’entraîne depuis mi-novembre, presque tous les jours. Au lieu des cours pratiques habituels, je m’entraîne à préparer et à servir du café " ajoute la Spadoise.

Saint-Ghislain : Devenir le meilleur barista - © Tous droits réservés

Motivation et confiance en soi Lauréate en 2014, Charlotte Delonnoy est la " mamma barista " du concours. Membre de l’organisation, elle coache les étudiants pendant les épreuves. " C’est une véritable source de motivation ce concours. Malheureusement, les étudiants en professionnel ont souvent une mauvaise estime d’eux et de leurs études. Grâce à ce genre d’évènement, ils se sentent importants et valorisés. Vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça procure aux étudiants, surtout quand ils grimpent sur le podium ". Au terme de cette épreuve, l’étudiant et le professeur ayant remporté le concours s’envoleront vers le pays du café : le Brésil.