Saint-Ghislain: contrôlé par la Police, un boussutois en liberté conditionnelle cumulait les infractions

Ce mercredi matin, alors que deux policiers du Service Circulation Routière de la Police Boraine veillaient à la fluidité du trafic sur le viaduc de Saint-Ghislain, ils ont l'attention attirée par un conducteur en train d'effectuer une manœuvre dangereuse.

Comme ils demandent à l'imprudent de s'immobiliser, ces policiers constatent que le conducteur jette un sac par la fenêtre côté passager. Une fois la voiture à l'arrêt, l’homme avoue spontanément aux policiers qu'il fait l'objet d'une déchéance du droit de conduire, que le véhicule est en défaut d’assurance, d’immatriculation et de contrôle technique.

Et ce n'est pas tout, ce boussutois reconnaît également qu'il ne respecte pas les mesures probatoires inhérentes à sa libération conditionnelle puisqu'il a consommé des produits stupéfiants.

Un cumulard

La voiture a été saisie et enlevée par un dépanneur. Comme le conducteur n’est en outre pas titulaire de la plaque d’immatriculation, celle-ci sera renvoyée à la DIV. Quant à la sacoche jetée sur la voie publique, elle a été récupérée et les policiers y ont découvert des pacsons de marijuana et de l’argent. Le test salivaire opéré dans la foulée confirmera les aveux du conducteur, il est positif, l'homme conduit donc bien sous l’influence de stupéfiants.

Au domicile de l’individu, les policiers de la Brigade Anti-Criminalité de la Zone de Police Boraine vont découvrir une arme prohibée (lampe de poche/taser), de nombreux pacsons de marijuana, une balance de précision, des sachets de conditionnement, de l’argent ainsi qu'une plaque d’immatriculation moto signalée volée.

L’homme a donc été amené dans les locaux de la Police Boraine pour livrer ses explications sur l'ensemble des faits qui ont été constatés.