Saint-Denis: 4 hectares d'escourgeon en fumée à cause d'un feu de déchets

Les escourgeons étaient arrivés à maturité sur ce champ de Saint-Denis (Mons). Xavier Roisin les aurait moissonnés mardi après-midi s'il n'avait pas dû se rendre à une réunion de condoléances. On enterrait son père mercredi matin. Mais un acte de vandalisme a détruit une partie des céréales: quatre hectares sont partis en fumée.

"C'est le fils de mon céréalier qui a aperçu des lueurs dans le champ. Il a prévenu les pompiers et m'a alerté par téléphone", explique l'agriculteur de Thieusies. "Une fois sur place, je vois un rideau de flammes large de 150 mètres. Chapeau aux pompiers. En sept minutes, ils ont tout éteint."

Une fois l'incendie circonscrit, Xavier Roisin et les autres personnes sur place font le tour du champ. Ils ne tardent pas à tomber sur le foyer d'origine. "On a remarqué dans un chemin de terre des restes calcinés de meubles de bois, un WC... Comme si on avait démonté une salle-de-bain."