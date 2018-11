Sacré-Coeur Mons: jeune prof motivée, elle ne peut plus donner cours de géo en néerlandais

Les programmes en immersion remportent un beau succès. Encore faut-il trouver des professeurs pour donner ces matières! Les professeurs néerlandophones sont particulièrement difficile à recruter. D'autant plus dans des disciplines en pénurie, comme la géographie. L'école du Sacré-Cœur à Mons en fait actuellement la dure expérience. Et pourtant, le directeur Joël Bierlaire avait dégoté une jeune enseignante qu'il décrit comme "la perle rare, dynamique, motivée, résidant à Mons, appréciée des élèves comme des autres enseignants". Mais voilà, l'enseignante en question, Alice Angot ne dispose pas des titres requis. Elle est diplômée de la VUB en histoire mais pas en géographie. Pour elle, ce n'était pas un problème, en travaillant beaucoup et en recueillant les conseils auprès de ses collègues, elle a préparé un cours correspondant au programme du secondaire. Un cours dont les jeunes comme leurs parents étaient très satisfaits. Mais l'administration de l'enseignement ne l'entend pas de cette oreille, pour enseigner la géographie, il faut disposer des "titres et fonctions requis".

Le cours de géographie en immersion est donc pour l'instant supprimé. Les jeunes sont contraints de suivre ce cours en français, tandis que la jeune enseignante a perdu la moitié de ses heures...