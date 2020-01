Sable froid et maillots trempés pour la première Sand Race Winter, à Mont-Saint-Guibert

La plus grande course à obstacles de Wallonie est passée en mode hiver.

C’était ce dimanche, dans la sablière de Mont-Saint-Guibert, la plus grande sablière du pays.

Après plusieurs éditions estivales, couronnées de succès, la Sand Race Winter, édition hivernale de l’épreuve, a accueilli quelque 1.500 personnes, venues de Belgique et de l’étranger.

Dans ce cadre désertique, les coureurs ont gravi des pentes et franchi de nombreux obstacles. Deux parcours possibles 5 ou 10 km. Et une autre nouveauté : une nocturne, pour les plus téméraires.

Et après l’effort, le réconfort, en passant dans un semi-remorque transformé… en douche.