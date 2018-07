Rupture d'une importante canalisation d'eau à Dottignies

Une très grosse canalisation d'eau alimentant la Flandre s'est rompue ce dimanche matin à Dottignies, dans l'entité de Mouscron. La fuite a été jugulée vers 9h30. Les pompiers, qui ont sécurisé les lieux, procédaient à la vidange des caves des proches habitations.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, vers 4h50, qu'une grosse canalisation de la SWDE (Société wallonne des eaux) s'était rompue rue Alphonse Poullet à Dottignies. Plusieurs véhicules d'intervention ont rapidement été dépêchés sur les lieux. C'est un véritable geyser qui sortait de la route à l'arrivée des premiers secours. Par usure, une fuite s'est produite en sous-sol sur une canalisation de 450 mm de diamètre.

"Dans une telle conduite, la pression est énorme. Un atelier et les caves de plusieurs maisons en contrebas ont été inondés (50 cm d'eau). On a placé des sacs pour protéger les habitations mais aussi pour diriger le flux de l'eau vers le milieu de la rue. La route s'est en partie effondrée. On procède actuellement à la vidange des caves", expliquait le capitaine Harold Vaesken. Le pompage de l'eau est opéré en Wallonie. L'eau est ensuite envoyée en Flandre.

Bien que la conduite défectueuse soit propriété de la SWDE, la gestion du réseau est assurée par la société flamande Watergroep. C'est cette dernière qui a dû effectuer la fermeture de diverses vannes afin que la conduite soit désaffectée. La fuite a été stoppée vers 9h30. Après déblaiement des lieux, il faudra procéder à la réparation de cette fuite.