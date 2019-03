Rumes: la CNE et le SETCa mènent un rassemblement de solidarité au Domaine de Taintignies

Un mouvement de grève est en cours depuis le 18 février au Domaine de Taintignies de Rumes, près de Tournai. Les syndicats dénoncent le climat social, la qualité de vie des résidents et le management estimé déficient. Ce mardi après-midi, la CNE et le Setca ont lancé un "rassemblement de solidarité".

À l'initiative des deux syndicats, 150 personnes ont rejoint mardi, vers 14 heures, le Domaine de Taintignies à Rumes.

"Ce sont des militants du secteur non marchand mais aussi des autres centrales syndicales de la CNE et du Setca. Des hommes politiques nous rejoindront vers 15h. Il y aura notamment le socialiste Serge Hustache (Président du collège provincial de Hainaut) et Marco Van Hees du PTB. Nous allons d'abord rappeler aux personnes présentes la nature de notre combat, puis les inviter à signer une pétition. Cette manifestation devrait se clôturer vers 16 heures", explique Catherine Boël, secrétaire régionale pour le secteur non marchand du Setca Wallonie Picarde.

Sur un plan factuel, plus rien ne bouge depuis le début de cette grève et les syndicats n'ont plus aucun contact avec la direction qui ne souhaite même plus envisager un bureau de conciliation au ministère de l'emploi à Bruxelles.

"Ce mardi, le directeur du Domaine n'est même pas présent. Il est en vacances jusqu'au 11 mars. Nous avons eu un contact sérieux avec Alda Gréoli, la ministre wallonne de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative. Une entrevue est prévue incessamment à son cabinet. La date devrait être fixée dès aujourd'hui", poursuit la syndicaliste.

Sur un plan pratique, la direction a refusé l'application d'un service minimum mais le bien-être des résidents est assuré. "Ceux qui veulent travailler entrent, idem pour les livreurs et les infirmiers qui viennent de l'extérieur. Il n'y a donc aucun péril pour les résidents", insiste Mme Boël.

Dans un communiqué, le front commun syndical entend faire cesser la déshumanisation de l'accueil des personnes handicapées lorsqu'elle est gérée par des investisseurs financiers. "Les travailleurs sont confrontés à une gestion du handicap, uniquement axée sur les profits, sans règle et sans morale", s'indignent les syndicats.

La maison d'éducation et d'hébergement le Domaine de Taintignies de Rumes emploie 80 personnes et accueille 75 résidents handicapés, tous de nationalité française.