Ruisseaux qui débordent : "comme si on avait une piscine à la place du jardin", "les congélateurs qui flottent", le bilan après cette première nuit sous la pluie

Tel que le prévoyait l’institut météorologique, d’importantes pluies se sont abattues sur le pays ce mardi soir. Les intempéries devraient se poursuivre jusqu’à ce jeudi. Un tiers du pays en alerte orange. Un tiers du pays en alerte jaune. L’IRM a émis un avertissement aux fortes pluies qui a pris court à 19 heures... Et déjà quelques heures plus tard, les inondations se multiplient sur le pays.

Premières interventions

Dans la soirée de mardi, le dispatching du brabant wallon informait qu’une centaine d’interventions ont eu lieu dans la zone. Il semblerait que ce soit la zone du bassin de Dyle qui soit le plus touché par les intempéries.

Le Brabant wallon semble être une des premières zones touchées par les intempéries. "On a fait appel à du renfort. Plusieurs équipes tournent, tout en gardant des équipes disponibles pour les interventions urgentes s’il devait y en avoir", souligne Bertrand Lorent, pompier à Wavre qui intervient sur la zone.

"Le problème c’est l’arrivée massive d’eau d’un coup qui fait soir déborder les cours d’eaux, qui crée des coulées de boue dans les champs, qui crée des débordements de ruisseaux. Les problèmes arrivent de partout à la fois. Et les sols sont déjà saturés en eau et ne savent plus absorber. Et ce qui rend les choses encore plus compliquées c’est que c’est très soudain, la situation évolue extrêmement rapidement et finalement ça redescend aussi rapidement", indique le pompier.

Avec de l’eau jusqu’aux genoux, des citoyens étaient déjà à pied d’œuvre ce mardi soir pour tenter de contrer les premières inondations de leurs habitations. "Il y a un mètre d’eau partout. Comme si on avait une piscine à la place du jardin", témoigne Noémie Kayaert, une habitante d’Ottignies. "En dix minutes c’est arrivé. On a mis les enfants au lit. Je suis sortie pour voir les animaux pour voir comment ça se passait et j’ai commencé à voir comme s’il y avait une rivière dans le jardin. Puis je suis allé voir dans la cave et dix minutes après les congélateurs flottaient dans la cave", décrit-elle.

"Le pire c’est qu’on ne sait juste rien faire". Si certaines communes ont mis à disposition des sacs de sable, Noémie Kayaert est formelle, "ici ça n’aurait servi à rien, on ne sait rien faire".

Ce sentiment d’impuissance est également partagé du côté des pompiers : "On n’est pas équipé pour pomper des ruisseaux ou des lacs. On ne sait pas aller contre la nature qui déverse des litres d’eau à certains endroits. Parfois à part attendre et venir aider quand la situation se calme… On est un peu impuissant. C’est extrêmement frustrant pour les gens. D’autant plus que c’est un peu à répétition ces derniers temps", pointe Bertrand Lorent.

C’est un peu la 'cata' […] on va sauver ce qu’on peut sauver et attendre que ça passe

Il pleut toujours ce mardi soir. "C’est un peu la 'cata' […] on va sauver ce qu’on peut sauver et attendre que ça passe", indique cette habitante.

Du côté de la zone de Marcinelle et Mont-sur-Marchienne, une septantaine d’intervention des pompiers étaient en cours en début de soirée. On ne peut pas encore parler de grosses catastrophes ou de grosses inondations. Néanmoins de nombreux habitants ont également dû faire aux premières conséquences de ces fortes pluies avec notamment des caves et des jardins inondés. En fin de soirée les pluies s’étaient largement calmées.