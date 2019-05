Rudi Vervoort (PS), champion des voix de préférence à la Région bruxelloise

Si on analyse le scrutin régional, c’est d’un rien que le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort décroche la première place avec 16.889 voix de préférence. Avec 33 voix de moins seulement, Françoise Schepmans, tête de liste MR, est deuxième. Bernard Clerfayt, pour DéFi clôture le podium avec plus de 14.000 votes.

On notera également le score de Françoise Desmedt et Youssef Handichi du PTB, 5e et 4e du hit-parade avec plus de 12.000 voix. Ils dépassent trois ministres sortants Rachid Madrane (10.833), Fadila Laanan (10.385) et Céline Frémault (7.707). Hassan Koyuncu (PS), élu pour la première fois en 2014 est 13e dans ce classement avec 6.368 voix. Il devance le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (6.230).

Pierre Kompany (cdH) est 23e avec 4.661 voix.

Le premier néerlandophone du classement est Pascal Smet (One. brussels – Sp.A) avec 4.562 voix (24e), devant Guy Vanhengel (Open VLD) et ses 4.551 voix. Emin Ozkara 27e obtient 4.385 voix sur la liste PS mais une procédure d’exclusion à son encontre devrait être engagée dans les prochains jours suite à un incident au Parlement bruxellois.

A la Chambre, pour Bruxelles, le champion, c’est Didier Reynders avec plus de 33.000 voix talonné par Ahmed Laaouej 31.000 et Zakia Khattabi 29.000.