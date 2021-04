Rouvrir l'horeca à tout prix le 1er mai : menaces de sanctions et octroi d'aides supplémentaires ont changé la donne

De nombreux restaurateurs et cafetiers avaient affiché leur volonté de rouvrir coûte que coûte le 1er mai. Ce n’est plus d’actualité.

Entretemps, ils ont été très clairement avertis qu’il y aurait des contrôles et des sanctions. Ils ont aussi appris que le conseil des ministres avait décidé de leur octroyer des aides supplémentaires. Résultat : parmi tous ceux que nous avons pu contacter, aucun n’a finalement décidé d’ouvrir ce 1er mai.

Jonathan Servais est le patron du restaurant Moment à Liège et un des responsables du collectif Wallonie Horeca : "On avait l’intention de rouvrir à tout prix le 1er mai. L’Etat nous a menacés : refus de nous octroyer le droit passerelle, menace de lourdes amendes, dire qu’on serait responsables des morts qu’il y aurait en plus à cause de notre ouverture. Donc, certains ont pris la décision de ne pas rouvrir, je le comprends parfaitement. D’autres ont pris la décision d’ouvrir dans une version un peu "take away" afin que le citoyen puisse quand même venir nous soutenir, soutenir l’action qui sera symbolique le 1er mai et que la ville de Liège devienne la terrasse qu’on ne pourra pas ouvrir malheureusement ce jour-là. Mais on a obtenu des choses qu’on ne pensait pas obtenir. Je crois qu’on a vraiment fait peur au gouvernement et ils ont dû prendre des mesures et des décisions qui n’étaient pas du tout prévues, telles que l’exonération des charges ONSS, la diminution de la TVA à 6% pour un trimestre, toutes des choses qu’on a essayé d’avoir il y a des mois et ici, avec la pression qu’on a mise, je crois qu’on a vraiment fait peur au gouvernement et ils ont dû trouver quand même des solutions pour nous aider."