Routes: situation compliquée à Daussoulx, 10km de bouchons, 1h de retard

On observe d’importants ralentissements sur l'E411 Bruxelles-Luxembourg, dans le chantier entre Daussoulx et Loyers. La circulation s’effectue sur une seule voie en direction du Luxembourg, ce qui provoque un trafic par moments fortement ralenti voire à l'arrêt entre Eghezée et Erpent, soit sur environ 10 km. Le temps de retard est estimé à 1 heure.

On relève également des répercussions sur l'E42 venant de Mons entre Emines et Daussoulx.

Vous pouvez suivre la situation en direct sur notre site MobilInfo.