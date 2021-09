Roulers : la plus grande serre sur toit d’Europe a été inaugurée

Agrotopia, la plus grande serre sur toit d’Europe, a été inaugurée à Roulers (Flandre occidentale) sur le toit de la criée aux fruits et légumes. Construite par le centre de recherche Inagro, elle couvre 9000 mètres carrés. Jusqu’au 3 octobre, un univers sera créé au pied de la serre avec pour thème central "l’alimentation et l’agriculture du futur".

On y mènera des recherches sur les dernières techniques de culture, ainsi que sur l’horticulture urbaine professionnelle en hydrotechnologie.

La province de Flandre occidentale et Inagro ont engagé trois conservateurs pour traduire science et technologie d’une manière agréable auprès des petits comme des grands. Ils souhaitent faire voyager le grand public à travers la découverte de nouvelles saveurs et de procédés de production innovants.