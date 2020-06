Rouges campagnes: le joli coquelicot donne du fil à retordre aux agriculteurs

Bucoliques et photogéniques, les coquelicots embellissent nos campagnes en ce mois de juin. Mais derrière cette jolie fleur se cache une menace pour les agriculteurs. "Avoir quelques coquelicots dans un champs, ce n'est pas problématique", explique Adrien Degavre, agriculteur à Ostiches (Ath). "Mais si on n'y prend garde, il y en aura bien davantage l'année suivante. Et là, ça peut causer du tort à la culture". Car sous ses airs ingénus, le Papaver rhoeas est bel et bien une plante adventice, autrement dit, une mauvaise herbe. "Elle peut concurrencer la culture qu'elle côtoie. Là où le coquelicot pousse, la céréale ne pousse pas. Il y a une concurrence pour l’engrais et pour la lumière également."

Pour Adrien Degavre, à Ostiches, le coquelicot est dans le pré... et reste sous contrôle. - © P.W. - RTBF

Durant des décennies, les fleurs des champs ont été matées par l'usage généralisé des herbicides. Mais ces dernières années, on dirait qu'on en voit plus au bord des routes et sur certains terrains agricoles. "Il n'y a pas de recensement des coquelicots, mais j'ai la même impression que vous. On en voit de plus en plus", explique François Henriet, spécialiste du désherbage des céréales au Centre wallon de recherches agronomiques à Gembloux. L'interdiction des produits phytosanitaires dans l'espace public a favorisé ce retour en grâce de la papavéracée. En agriculture aussi, les règles ont changé: "Depuis une quinzaine d'années, il y a une évolution dans la liste des produits phyto homologués. Certains produits très efficaces ne sont plus autorisés." La fleur aux 50 000 semences Plante rustique, le coquelicot a des arguments pour assurer sa descendance. Sa capacité reproductrice est impressionnante: en fin de cycle, il projette 50 000 semences, très fines et capable de dormir plusieurs années avant de se réveiller, une fois que les conditions sont réunies. "C'est aussi une fleur qui ne craint pas la sécheresse", explique Florian Devroux, professeur en floriculture à la Haute Ecole Condorcet à Ath. "Sa fine tige et ses feuilles tolèrent facilement le manque d'eau".

Pas de coquelicots dans le jardin de Florian Devroux, professeur de floriculture. Mais de jolies fleurs, les bien nommées Lila et Flora. - © P.W. - RTBF

Mais ce n'est pas tout, à force d'être aspergé de produits chimiques, le coquelicot a appris à se défendre. "A partir du moment où on utilise une même matière active, on va avoir des plantes résistantes", explique Adrien Degavre. "En Espagne et en France, des coquelicots résistent à certains herbicides censés l'anéantir. Ces mutations, c'est très inquiétant pour les agriculteurs", ajoute François Henriet. Un risque pour les farines Un coquelicot trop présent dans une culture céréalière, "c'est un risque de polluer les farines", affirme Florian Devroux. Et il faut également être vigilant au moment de la sélection des graines pour le prochain semis. "La technologie le permet. Il y a des systèmes de tamis et de soufflerie pour évacuer les petites graines de coquelicots et ne garder que les semences de céréales".

Des coquelicots, un peu, beaucoup... dans la ferme de Blaise et Bernard Duthoit, à Anseroeul. - © P.W. - RTBF