Rouge: notre patrimoine métallurgique immortalisé par un photographe liégeois

"Rouge", c'est le titre d'un bel ouvrage publié par le cinéaste et photographe Jacques Donjean. Pendant 3 ans, il a parcouru les sites de l'ancien Cockerill à Seraing, Flémalle et Ougrée. Un travail photographique qui vient de paraître aux éditions de la Province de Liège. Ce livre d'art allume le feu continu de notre patrimoine industriel. Avec une plongée dans l'esthétique nostalgique de la métallurgie liégeoise.

Le titre "Rouge" fait référence au travail en noir et blanc du photographe américain Michael Kenna sur la sidérurgie américaine. Le livre a été réalisé ici en couleurs avec un soin particulier chez l'imprimeur Snel de Herstal. Jacques Donjean: "On a travaillé sur un papier un peu aquarelle comme on faisait les livres de photos dans les années cinquante. Il y a cet aspect un peu nostalgique. C'est un peu un navire d'acier qui flotte sur le paysage de Seraing avec ses couleurs rouille et cet acier un peu cassé, fissuré. Ça fait penser un peu à tout le passé industriel."

J'avais envier de montrer la destruction du haut fourneau

La destruction du HF6 - © Tous droits réservés

Un travail de mémoire qui s'achève par la destruction du haut fourneau. "J'avais cette envie de montrer en 3 images la destruction du haut fourneau puisqu'on voit qu'après, il n'y a plus rien. Quelque chose a vraiment changé dans le paysage et on voit que c'était une sorte de stigmate, une empreinte ou une empreinte de cendres si on veut l'appeler de manière plus poétique mais il y a effectivement quelque chose qui a disparu et qu'on peut retrouver dans le livre."