Rosières: une course-poursuite sur l'E411 avec un voleur se termine dans les arbres

Les policiers wavriens ont été appelés à intervenir vers 14h00 au magasin Krëfel de Wavre. Un individu suspecté d'y avoir commis un vol a bousculé une employée avant de prendre la fuite à bord d'une voiture. Circulant à vive allure, le fuyard a emprunté l'autoroute E411 en direction de Bruxelles, pris en chasse par des véhicules de police. Peu avant d'arriver à Bruxelles, il a opéré un demi-tour, circulant cette fois à contresens sur la même autoroute. L'homme a finalement emprunté la bretelle de Rosières où il a perdu le contrôle de la voiture qui a percuté un arbre.

Très grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital où, lors de son admission au service des urgences, ses jours étaient considérés comme étant en danger.

Dans le véhicule accidenté, qui s'avère avoir été volé, les policiers ont trouvé des plaques d'immatriculation également volées ainsi que le butin provenant du magasin Krëfel.

L'individu est un homme d'une quarantaine d'années qui se trouvait en libération conditionnelle après une condamnation à six années de prison pour vol et association de malfaiteurs. Pour les faits de ce lundi, le dossier a été mis à l'instruction et le parquet a requis la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre du quadragénaire.