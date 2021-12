Roodebeek : la station de métro rénovée sera plus accessible pour les personnes à mobilité réduite

Après près de deux ans de travaux, la rénovation de la station Roodebeek est maintenant terminée et parmi les améliorations notables, il faut épingler l’amélioration de son accessibilité pour les PMR. Des travaux qui auront coûté 2,7 millions d’euros et qui, outre la construction d’une passerelle pour fluidifier les déplacements, ont permis la construction d’un nouvel ascenseur, de la signalisation au sol pour les personnes déficientes visuelles et l’installation de deux toilettes publiques.