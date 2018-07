Roisin-plage: "Pourquoi partir loin, quand c'est l'été au jardin?"

"L'an prochain, il y aura ici, dans mon jardin, une pension pour chats. on est en plein travaux. Mais travaux en mode vacances!" précise Olivier, jeune retraité de la police, devenu coach sportif à Roisin. "Nous avons un cadre de vie magnifique. On est tellement bien qu’on y reste". Avec ses amis, il visite des sites dans la région, "on parcourt des sentiers de promenade, on prend part aux festivités locales". A la maison, c'est bien sûr bronzette et barbecue après la journée de travail. "Tout le monde en profite. Ici, c'est Roisin-Plage!"

Roisin-Plage, avec son camping, tenu par Catherine et sa fille. Pas de vacances non plus pour elles deux, évidemment. C'est le commerce qui veut ça. "Moi ça ne me dérange pas, j'ai toujours vécu au camping. C'est vacances toute l'année, chez nous!", s'exclame la plus jeune. "Nous sommes même enviées par les touristes qui débarquent! Ils nous disent que nous avons de la chance de vivre dans un si bel endroit. Moi je leur dis qu'ils ont de la chance, eux, d'être vraiment en vacances", renchérit Catherine.

Elles ont pour l'instant des campeurs de Suisse, de Bretagne, d'Espagne, d'Allemagne. Un couple d'habitués, Michelle et Bernard, passe chaque année plusieurs semaines à Roisin. "Et tous nos week-ends le reste de l'année!" Michelle est en pleine opération repassage. "On rentre du Cap d'Agde, nous avons logé 6 semaines dans un camping là-bas. On rentre et on a le même temps que dans le Sud c'est génial! Ah, cette année, il ne faut pas partir loin! Et même...je vous avoue que les 15 premiers jours, au Cap d'Agde...c'était pas terrible, le temps!"

Leur petite-fille arrive bientôt, elle passera tout le mois d'août au camping avec papy et mamy. "Et on espère que le beau temps va continuer!". Que font-ils sur place, pour se dépayser? "On visite! Il y a beaucoup de belles choses à voir. On peut aller faire de grandes randonnées en vélo, sur le Ravel. La forêt de Mormal n'est pas loin. On déguste des spécialités culinaires. Des fromages. des bières de petites brasseries. On va au Caillau qui bique..."

Patrick et Patricia sont venus avec leurs chiens, "la rivière c'est leur grande piscine!". Eux non plus ne regrettent pas d'être restés en Belgique jusqu'ici. "Pourquoi aller ailleurs? on a la météo du sud de la France, tout en restant dans le nord" Patrick a des petits trucs pour se sentir en vacances tout en restant chez lui. "Je change mes habitudes. Tout simplement. Ne serait-ce que pour aller au boulot, prendre un chemin différent. On se sent en vacances. Aller faire ses courses de l'autre côté de la frontière." Ils iront quand même quelques jours en vacances fin du mois, "mais pas loin, au Touquet!"

Danielle regarde passer ce petit monde, de son jardin. Elle est née ici, au pied du Caillau qui Bique. "Et j'habite cette maison depuis 33 ans. c'est un petit paradis. En été on vient s'y rafraîchir, en hiver on se croirait à la montagne!". Dommage que les quads et les motos viennent briser la quiétude des lieux. "Ca dégage des nuages de poussière, je ne vous dis pas! Quand je vois des promeneurs avec des bébés, dans des poussettes...c'est malheureux, ça gâche tout!" Conducteurs de quads et motards...Danielle les expédierait bien tous en vacances, et cette fois...loin de Roisin!

Roisin-plage: "Pourquoi partir loin, quand c'est l'été au jardin?" - © Tous droits réservés

Faut-il nécessairement partir pour se sentir "ailleurs"? Nous avons posé la question à Patrick Traube, psychologue et psychothérapeute à Mons. "On peut se sentir en vacances tout en restant chez soi, bien sûr! C’est d’ailleurs de plus en plus répandu ! On assiste véritablement à un changement de mœurs, de comportement. Comme si on s’était dégagé de l’obligation d’associer vacances départs et longs kilomètres, obligation d'aller à l’autre bout du monde. Je pense qu’il y a une tendance à réinvestir son "chez soi", le réaménager éventuellement pour mieux en profiter. On sort un peu du modèle unique de vacances. Maintenant on se rend compte qu’on peut changer de lieu, d’espace tout en restant chez soi pour en profiter, dans sa véranda, sur sa terrasse…on redécouvre aussi les vertus du jardinage. Il y a également les facilités d’aujourd’hui, les petites piscines pour pas cher, les spas, etc. Tout ça concourt à ce réinvestissement du sweet home"

Changer ses habitudes permet aussi de basculer en mode "vacances". "Basculer d’un mode d’esprit professionnel à quelque chose d'autre. Réaménager ses horaires. Cuisiner sans que ce soit une corvée ou une course contre la montre, comme souvent quand on est en période de boulot. Reprendre du plaisir, choisir ses produits, et si ce sont des produits du jardin, c'est encore mieux! Etre en vacances, c’est avant tout avoir l'esprit vacant, donc pas vide, mais vidé des préoccupations et du train-train habituel".