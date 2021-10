Rochefort : l’eau de la bière de Rochefort ne sera pas pompée par le groupe Lhoist

Les moines de Rochefort poussent un ouf de soulagement. Le groupe Lhoist renonce à pomper dans la nappe phréatique qui alimente la Tridaine, la source qui sert à fabriquer la bière de Rochefort. Une information de nos confrères de l’Avenir Namur.

La fin d’une véritable saga qui dure depuis 10 ans

Le groupe carrier voulait procéder à ce pompage pour faire descendre le niveau de la nappe phréatique et pouvoir creuser plus en profondeur dans la carrière de la Boverie juste à côté de l’abbaye. Les moines s’y opposaient depuis des années, estimant que cela allait altérer la qualité de l’eau. Ce que contestait Lhoist. Lors des différents tests de pompage, des analyses de l’eau avaient même été menées et n’avaient montré aucune altération selon le groupe carrier.

Lhoist n’ira finalement pas à l’encontre du récent arrêt de la cour d'appel de Liège qui donnait raison aux moines. Pourquoi ?

Parce que ça prendrait trop de temps. Et qu’il y a urgence pour maintenir l’emploi sur le site. "La procédure de pourvoir en cassation peut durer des années, explique Laurence Indri, chargée de la communication pour le groupe Lhoist ; et le temps est désormais à l’urgence pour préserver notre activité. On sait que la carrière, en l’état actuel, sera épuisée en 2026. Il faut donc se mettre sur un autre projet."

Lhoist ne renonce pas

Le groupe carrier ne compte pas en rester là. Les moines devront continuer à cohabiter avec une carrière en exploitation et une carrière qui veut toujours s’étendre. Désormais, le groupe change de fusil d’épaule. Au lieu de creuser en profondeur, la carrière compte s’étendre sur 14 hectares : "C’est un projet d’extension en surface de la carrière au nord-est de celle-ci, sur des terres qui sont propriété du groupe et qui sont dans l’extension logique du gisement actuel."

Un dossier a été déposé à la commune pour transformer la zone considérée comme zone agricole en zone d’extraction. Le dossier est aussi dans les mains de la Région wallonne. Il faudra réaliser une étude sur les incidences environnementales avant d’introduire une demande de permis unique. Et puis, qu’en penseront l’abbaye et les défenseurs de l’environnement ? Ca risque de ne pas faire que des heureux...

Du côté de l’Abbaye de Rochefort, on se montre très prudent. "Ce sont des menaces qui continuent", déclare l’Abbaye. Cette dernière estime en effet que pour préserver la Tridaine, c’est tout son environnement qu’il faut préserver. Une extension de la carrière, même en surface, n’est évidemment pas vue d’un bon œil.

Lhoist espère obtenir ce permis unique d’ici cinq ans, au plus tard. Car à cette date, il n’y aura plus rien à extraire dans la carrière actuelle.