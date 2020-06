Rochefort et Gouvy: il faut utiliser l'eau de distribution parcimonieusement

Il a fait beau ce weekend, et il va encore faire beau dans les prochaines heures,

conséquences, les réserves d'eau diminuent. C'est aussi le cas pour nos citernes d'eau de pluie.

Néanmoins la situation est sous contrôle pour les réserves wallonnes.

Ce message, c'est celui du centre de crise.

Mais deux communes ont déjà pris des mesures pour limiter l'utilisation de l'eau. Il s'agit de Rochefort en Province de Namur, et de Gouvy en Province de Luxembourg, comme le confirme Véronique Leonard la bourgmestre de Gouvy :

"Les consignes c'est de la prévention, donc les gestes habituels, comme éviter de laver les voitures, et de remplir les mares et les piscines. Puis des gestes de la vie quotidienne, comme bien remplir le lave-vaisselle...

On a fait passer un message de civisme et d'attentions, mais malgré les demandes des années précédentes, on n'a pas vu de différence quant à la quantité d'eau prélevée quotidiennement. Donc on insiste cette année, en disant s'il-vous-plait, on vous l'a déjà demandé, cette fois faites des efforts parce que nous avons vraiment peur que la sécheresse ne s'installe de manière importante."

Il n'y a pas encore d'interdiction formelle mais des conseils.

