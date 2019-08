Rochefort: bien plus qu'un job étudiant, le bar éphémère de Louise cartonne

Tables et chaises en bois. Vaisselle récupérée. Herbes aromatiques sur le comptoir et pots à épices en hauteur. La déco est soignée. "La pub se fait essentiellement sur les réseaux sociaux, explique la jeune entrepreneuse. Donc c'est important d'avoir du contenu à publier. Sur Instagram, par exemple."

Des touristes et des locaux

On trouve davantage ce genre de petit bar cosy et branché dans les grandes villes. Quant au concept de "commerce éphémère", on n'a jamais vu ça à Rochefort. Inattendue, la formule cartonne. Autant auprès des touristes que des habitants du coin.

"Comme on sait que ça fermera fin août, on a envie de le découvrir et d'en profiter", nous dit un client venu dîner avec sa fille. "On a été intrigué par la vitrine", explique une Luxembourgoise. Elle et son mari sont conquis: "L'assortiment de fromages était parfait". Attablé en terrasse, un homme boit une bière: "C'est la fille d'un copain. On est contents de faire vivre les jeunes qui veulent travailler".