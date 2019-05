Roberto D’Amico : des ateliers de Caterpillar au Parlement fédéral.

Il faisait partie de la première vague de départs. En avril 2017, il est parmi les premiers à franchir définitivement les grilles de Caterpillar. Il laissait derrière lui 30 années de carrière. Dont 26 années de travail de nuit à construire les bulldozers géants qui sortaient des ateliers. Aujourd’hui, Roberto D’Amico est le troisième élu PTB du Hainaut pour la Chambre. Jusqu’à 4 heures du matin il a gardé les yeux sur les compteurs qui se sont arrêtés sur 4452 voix en sa faveur.

Un parcours époustouflant. Roberto connaît les arcanes du pouvoir depuis quelques mois. Les élections communales d’octobre lui avaient souri également avec un siège au conseil communal de Charleroi. Si je me permets de l’appeler Roberto, c’est parce que c’est comme ça que ça se passe quand on arrive chez lui. La poignée de main chaleureuse et le tutoiement qui ne pose pas de question.

Ce succès électoral a-t-il été construit déjà dans les ateliers de Caterpillar ? Oui et non. « Pas volontairement en tout cas, j’étais délégué syndical à l’usine et militant PTB mais je ne prenais pas de responsabilité dans le parti. Je n’avais pas le temps pour ça. Ce n’est qu’après, quand j’ai quitté Caterpillar que le PTB m’a proposé une place sur les listes. » A la sortie de l’usine, Roberto D’Amico devient accompagnateur social dans les cellules de reconversion de Caterpillar. Un parcours qui l’a évidemment mis au centre des attentions de ses anciens collègues.

Au fédéral, je leur dirai ce que c’est de travailler dans une usine !

L’arrivée d’un ouvrier au parlement fédéral n’est pas un événement si anodin. C’est un peu la stratégie du PTB : tenter d’emmener des ouvriers dans les instances politiques. Et Roberto D’Amico confirme : « Je leur ferai comprendre que les gens veulent une rupture. Pour avoir travaillé 30 ans dans une entreprise et avoir vu comment les gens se donnent et souffrent, j'ai du mal à penser que les gens puissent faire ça jusqu'à 67 ans. Ce message-là, il faut que je le fasse passer parce qu’il me tient à cœur. »