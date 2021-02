Riz (h) ome : des maisons d'artistes dans les cellules vides du quartier de la gare à Mons

D’un côté, il y a ce quartier qui retrouve petit à petit de la vie, des activités, des commerces mais qui garde un nombre important de cellules vides et de bâtiment à louer. De l’autre côté, il y a des artistes remplis de talent mais en demande d’espaces pour installer leur matériel et travailler tranquillement.

Et entre les deux, il y a le Comptoir des Ressources Créatives, une asbl d’artistes qui rend service aux artistes. C’est elle qui a été mandatée par la Ville de Mons pour transformer les cellules commerciales vides du quartier de la gare en ateliers éphémères pour artistes. La Ville paie les loyers et les "locataires" s’acquittent d’une somme symbolique d’un euro par jour. Première réalisation concrète : le N°50 de la rue des Capucins, un ancien espace de bureaux d’agence intérim métamorphosé en ruche de création artistique. Répartis sur les trois étages de cette maison lumineuse, neuf artistes sont au travail : sept plasticiens et deux stylistes.

S’ils ont rejoint ce projet, c’est d’abord pour disposer d’un espace de travail, beaucoup n’ont jamais eu d’atelier. Mais à l’arrivée, ils ont trouvé plus que cela. L’un d’entre eux qualifie ce nouveau groupe de "famille", d’autres évoquent l’entraide, les conseils artistiques mais aussi administratifs.

Dans la nature, les rhizomes sont des racines qui courent sous la terre pour ressortir là où on ne les attend pas. Ce riz(h)ome-ci est une maison d’artiste qui a surgi à un endroit insolite. Une maison temporaire puisque l’aide est limitée dans le temps. Au 31 décembre, nos neuf artistes reprendront leurs pinceaux, leurs couleurs, leur matériel et leurs machines pour les poser ailleurs. Un nomadisme qu’ils ont accepté.