Rixensart : McDonald's réduit la taille de son futur restaurant d'un tiers

En plus, le groupe prévoit la création d’espaces verts sur l’ensemble du site et, surtout, de prendre en charge l’aménagement des entrées et sorties actuelles du site (via le Carrefour Market) afin d’en augmenter leur visibilité et ainsi améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes.

La maquette du futur McDonald's à Rixensart. Le nouveau projet sera plus petit, 120 places au lieu de 180 - © McDonald's Belgium

Le nouveau dossier a été déposé aujourd’hui à l’administration communale. Mais il n’est pas sûr que cette nouvelle version revue à la baisse plaise davantage aux Rixensartois. Lors de la présentation de la première mouture, une pétition "Non à un McDo à Rixensart" avait récolté plus de 1300 signatures. Elle a continué à circuler et compte aujourd’hui plus de 2300 signatures.

Pourtant un chancre pourrait disparaître

Le projet est situé au cœur de Rixensart, en face du Cinéma Centre, sur le site d’une ancienne pompe à essence. Ses installations ont été détruites. Un magasin avait été construit à la place. Il est fermé et à l’abandon depuis plusieurs années. Tout projet à cet endroit doit donc d’abord assainir le sol. C’est une exigence de la commune. McDonald’s est prêt à le faire. C’est prévu dans son projet. Mais les opposants ne veulent pas d’un fast-food et de la malbouffe à Rixensart. Il n’est donc pas sûr que cette deuxième pilule passe plus facilement que la première.

Pour répondre à toutes les questions sur ce projet, McDonald’s met à disposition des Rixensartois une adresse mail McInfo@be.mcd.com.