Rixensart: le château de Merode revendu...à la famille de Merode

Les Rixensartois pourront toujours l'appeler "de Merode". L'imposant château de Rixensart, datant du 17ème siècle, reste dans la famille. Les nouveaux propriétaires appartiennent à la branche dite "allemande" de la famille. Des cousins qui possèdent déjà un château... à Merode, en Allemagne, et qui souhaitaient que le patrimoine brabançon reste dans le giron familial. A quel prix? Discrétion totale sur le montant de la transaction. Ce qui est sûr, c'est que les enchères de la première vente, publique, en juin dernier, n'avaient pas permis d'emporter la mise. L'offre finale sur la table (formulée par un homme d'affaires d'origine libanaise) 1,7 millions d'euros, avait été jugée largement insuffisante par les vendeurs. Une seconde vente, de gré à gré, a cette fois permis de finaliser l'affaire. Les 110 hectares de bois et le château sont désormais propriétés de la Fondation de Merode.

Pourquoi une "Fondation"?

Les cousins de la Princesse de Merode (98 ans), qui habite toujours le château, ont créé une Fondation pour racheter le domaine. "L'objectif premier, c'est de garder le bijou au sein de la famille", explique Charles-Adrien de Merode, l'administrateur-délégué de la Fondation. "Nous ne voulons plus connaître l'épisode traumatisant d'une vente aux enchères au plus offrant. La Fondation permettra d'assurer la pérennité de ce patrimoine exceptionnel et de lui rendre sa splendeur d'antan. Par la même occasion, nous permettons à ma tante et à mon oncle de rester au château."

Une association "les Amis du château de Rixensart"

La première mission de la Fondation sera de rendre à nouveau ce domaine accessible au public. "Nous voulons en faire un lieu de rayonnement culturel. Nous appelons tous les habitants attachés à ce morceau d'histoire et de patrimoine à rejoindre l'association "les Amis du château de Rixensart" que nous allons bientôt créer. Nous sommes intéressés par toutes les bonnes idées, comme des journées portes ouvertes, des visites ou l'organisation d'un marché de Noël..." Une stratégie d'ouverture qui devrait réjouir ceux qui regrettaient l'attitude d'isolement dans lequel s'étaient enfermés les occupants actuels.

Un mariage au château? "Pourquoi pas"

Un patrimoine plus accessible...mais qui doit redevenir rentable. Les nouveaux propriétaires n'ont pas l'intention d'entretenir le coûteux domaine à fonds perdu. A côté des manifestations publiques, la Fondation pourrait ouvrir la porte à des événements privés, comme des mariages, et même créer du logement sous la forme de "Bed and Breakfast", dans les nombreuses annexes du château. "Rien n'est décidé à ce stade, mais tout est possible", conclut l'administrateur-délégué de la Fondation.