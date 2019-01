Rixensart: la marche pour le climat s'invite au cours de néerlandais

Cédric Gervy est professeur de langues. Jeudi dernier, avec une poignée d'étudiants de l'athénée de Rixensart, il était parmi les trente-cinq mille manifestants rassemblés à Bruxelles.

Ce jeudi, l'enseignant restera devant sa classe pour dispenser ses cours de néerlandais et d'anglais. Il dispose d'une méthode très personnelle orientée sur le débat et l'actualité. Et depuis plusieurs semaines, le thème de l'écologie s'est imposé car il passionne les élèves.

L'une de nos équipes s'est glissée dans l'une des classes de rhéto contaminée par ce prof à l'enthousiasme débordant!