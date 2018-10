Rixensart: la majorité absolue de la NAP-MR en ballotage

Avec 3 bureaux dépouillés sur 8, les résultats sont encore très partiels à Rixensart. Une tendance se confirme cependant, la majorité absolue de la NAP-MR est en ballotage. Avec 43% des suffrages, la liste emmenée par Patricia Lebon emporterait 13 sièges et serait contrainte de trouver un partenaire pour former une majorité.

La plus nette progression est enregistrée par Ecolo. Les Verts bondissent à 22%, soit près de 5 points supplémentaires par rapport à 2012. Légère hausse pour les socialistes (14% + 1 siège) et statu quo pour Proximité (11%). DéFI parviendrait à faire son entrée au conseil communal avec 7% et 1 siège.