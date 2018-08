Un accident grave s’est produit sur le ring de Bruxelles cette nuit vers 2h30. Selon Perex, il s’agit d’un véhicule fantôme.

L’accident a eu lieu en circulation intérieure au km 74.6 à hauteur de Wautier Braine. La chaussée est fermée vers Hal. Une déviation est mise en place via le ring extérieure. A 6h00, on notait 4 km de files et 36 minutes de retard.