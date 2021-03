Rififi à Estaimpuis: Daniel Senesael remonte les bretelles de son 1er échevin

Rebondissement politique à Estaimpuis. Le Premier Echevin Quentin Huart (PS) est privé de ses attributions pour une durée déterminée : durant trois mois, il ne sera plus l'échevin des finances et de l'urbanisme.

Une décision du bourgmestre Daniel Senesael (PS) et de son Collège communal qui trouve son origine dans un dossier d'urbanisme. Tout est parti d'un projet immobilier que le Collège Communal approuve à l'unanimité.

L'échevin Quentin Huart doit alors défendre ce projet devant la commission de l'aménagement du territoire, une commission notamment composée de citoyens. Et pour Daniel Senesael, c'est là le hic "l’échevin concerné apporte une nouvelle orientation au projet accepté par le Collège" estime le bourgmestre. La Commission refuse finalement le projet, ce qui provoque l’ire du premier citoyen d'Estaimpuis qui reproche à son échevin d'avoir en quelque sorte trahi la décision du Collège. La sanction tombe, trois mois sans attribution.

Le 1er échevin se sent "humilié"

Une sanction qui reste en travers de la gorge de l’intéressé pour qui "c’est la douche froide": "Dans ce dossier on me reproche d’avoir travaillé en toute transparence avec les citoyens, je n’ai donc rien à me reprocher" estime Quentin Huart, "on souhaite m’humilier, on essaye en tout cas de faire en sorte que ma crédibilité ne soit plus au rendez-vous et ça je ne peux pas l’accepter, je suis extrêmement blessé".

Du côté de Daniel Senesael, on tempère en parlant d'un simple rappel à l'ordre "en tant que capitaine je dois garder le cap, les décisions qui sont prises doivent tout simplement être respectées" une manière pour le bourgmestre de montrer calmement et sereinement qui est le patron au PS estaimpuisien.

Il fut un temps où Quentin Huart était le dauphin tout désigné de Daniel Senesael au poste de bourgmestre, un temps qui paraît bien révolu.