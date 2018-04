Rififi à Dinant: le bourgmestre Richard Fournaux écarte un échevin après des "fake news"

Rififi au sein du collège communal de Dinant!

Ce mardi après-midi, le bourgmestre Richard Fourneau a décidé d'éjecter de sa future liste électorale (en vue du 14 octobre prochain), son échevin des Travaux, Robert Closset.

Cette décision fait suite à une information parue un peu plus tôt dans un quotidien. Selon cette information, certains bus et autocars ne pourraient plus passer sous le pont de Dinant... Un pont désormais moins haut de 7 cm (selon le SPW), suite au chantier de la Croisette. L'information communiquée à la presse écrite a été démentie ou fortement relativisée par plusieurs sources estimant qu'il n'y avait pas vraiment de problèmes pour les autocars (à 1 étage) et autres bus TEC. Mais elle a créé une véritable polémique locale et attisé les tensions entre deux hommes qui se déchirent depuis des mois, sur fond de querelles politico-judiciaires.

Info, intox ou Prétexte?

La hauteur du pont de Dinant depuis les travaux de la Croisette: problématique pour le passage de certains véhicules? Info, intox? Ou simple prétexte de rivalité politique? Pour le bourgmestre, Richard Fournaux, la réponse ne fait guère de doute. "Il y a largement de quoi laisser passer un bus des TEC, donc cette information est une fake news! Depuis un certain temps, des personnes cherchent le moindre petit détail dans le dossier Croisette pour (me) nuire". Quant à la question de savoir si un éventuel rival politique pouvait se cacher derrière ces informations, le bourgmestre rétorque "je ne sais pas... euh... Joker!"

Tensions sur fond d'élections

4 heures plus tard, ce mardi, le Joker se traduisait par une décision ferme de Richard Fournaux: écarter l'échevin Closset de la future liste électorale que préparent le bourgmestre et ses partenaires. "Une éviction décidée à l'avance", selon Robert Closset. L'échevin déplore cette décision. Il estime avoir mal communiqué sur le type de véhicules pouvant bientôt être gênés par la hauteur du pont. Mais il regrette surtout la manière dont le bourgmestre a fait connaître sa décision. "Ce n'est pas correct de dire par téléphone ou par voie de presse que je suis viré. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais constituer ma propre liste électorale. Et je rappelle qu'au scrutin précédent, j'avais obtenu le deuxième score en voix de préférences".



Les tensions étaient déjà très vives au sein de la majorité dinantaise. A l'approche des élections, elles deviennent carrément explosives.