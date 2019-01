Rièzes : on skie au moins jusque jeudi !

On l'oublierait presque mais la neige a aussi des bons côtés. On skie un peu partout en Belgique et notamment aussi dans la botte du Hainaut. Les pistes sont ouvertes depuis ce matin, pour la 2e fois cette année dans le petit village de Rièzes, dans l'entité de Chimay. Il y a environ 12 cm de neige et les parcours de 4 ou 10 km sont ouverts et ont déjà attiré quelques skieurs ce matin. Et bonne nouvelle, avec le gel annoncé, les pistes resteront ouvertes au moins ce jeudi toute le journée.