Rien ne va plus chez les réformateurs de Ciney !

Le mois dernier, l'échevin MR Frédéric Deville et ses quatre collègues de la liste dissidente "Ici" ont été exclus du Mouvement Réformateur. Mardi, ils ont contesté leur exclusion et introduit un recours auprès du Conseil de Conciliation et d'Arbitrage du MR. Une querelle interne sur fond d'enjeu électoral.

Pour le MR, Frédéric Deville et ses quatre collègues de la locale cinacienne ont enfreint le règlement du parti. Faute invoquée : se présenter sur une liste électorale opposée à la liste officiellement reconnue par le MR, soit la liste de Jean-Marie Cheffert, le bourgmestre actuel.

"Si on se présente sur une liste contre le MR, automatiquement ces personnes sont exclues du MR", rappelle David Clarinval, président provincial du parti.

"On n’a pas été convoqué pour pouvoir s’expliquer, se défend Frédéric Deville. On ne sait pas ce qu’on nous reproche. On suppose que c’est le fait de créer une liste d’ouverture, une liste citoyenne sur la commune de Ciney où il y aura des membres du MR." Tensions internes à la locale et rivalités à l'approche des communales…

Entre les deux clans, le divorce est demandé, mais pas consommé

Les cinq dissidents contestent la décision d'exclusion. "Il y a deux poids deux mesures. Quand on voit qu'à Dinant, une situation comparable n'a pas été sanctionnée", explique donc Frédédic Deville. "David Clarinval avait communiqué en disant que cela ne posait aucun souci à Dinant, qu’il y ait deux, trois voire quatre listes comptant des élus MR dans leurs rangs, poursuit l’élu cinacien. Dans notre commune, qui est limitrophe de Dinant, cela semble par contre poser problème."

Réplique de David Clarinval : "Le président provincial ou le président de parti peuvent octroyer une dérogation à la règle qui vise à exclure automatiquement. A Dinant, c’est la communale qui a souhaité que personne ne soit exclus. A Ciney, par contre, c’est l’inverse !"

Prochain épisode : la décision sur le recours collectif des cinq exclus.