Rideau noir sur la Nuit Blanche bruxelloise

Il n’y aura pas de 18e Nuit Blanche bruxelloise. Celle-ci était prévue le 3 octobre prochain mais on sait désormais que cet événement nocturne annuel qui voulait "mettre l’art contemporain au cœur de la ville", n’aura pas lieu. Une nouvelle annulation dans la série de celles déjà annoncées suite à la pandémie de Coronavirus ? Pas du tout, nous assure-t-on au cabinet de l’échevine bruxelloise de la Culture, Delphine Houba. La décision était antérieure et on sait déjà que cet événement ne reviendra pas en 2021. La Nuit Blanche bruxelloise a donc vécu !

Trop cher, trop pointu et pas assez festif

Lancée en 2003, sur le modèle de la nuit blanche parisienne, la version bruxelloise avait progressivement attiré une foule parfois estimée à 50.000 personnes. Un événement nocturne articulé, lors des premières éditions, autour de performances musicales et visuelles et destinées à attirer dans le centre-ville, une jeunesse avide de faire la fête. Au fil des ans, la programmation s’était orientée vers des installations d’art contemporain plus abstraites, mêlant performances graphiques, créations sonores, visuelles, chorégraphiques.

Le public bruxellois avait-il suivi ? Pas sûr ! En tout cas, la ville de Bruxelles a choisi de tourner la page. Elle consacrera désormais le budget de la Nuit Blanche à d’autres événements. Lesquels ? La réflexion est en cours mais on se dirigerait vers des projets plus festifs, à destination d’un public plus jeune et qui ferait la part belle aux acteurs culturels locaux (groupes musicaux, compagnies de danse) .