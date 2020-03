Richard Anconina : "La délibération s'annonce très difficile!"

Dernière ligne droite pour le jury du Festival International du Film de Mons. Le président de cette 35ème édition, l'acteur français Richard Anconina, enchaîne les projections toute la journée. Il s'est confié sur son rôle, au coeur du festival montois. Une mission qu'il a déjà exercée et qu'il apprécie particulièrement.

Richard Anconina est un peu déçu. Un festival auquel il devait bientôt participer vient d'être annulé. "Vous connaissez, le Festival Sériesmania, à Lille?" Les mesures de protection Coronavirus ont eu raison de l'événement. "C'est compréhensible". Lui-même se promène avec son gel désinfectant en poche. "On s'adapte, c'est normal, évitons les risques. Mais ici vous êtes encore relativement à l'abri, il me semble…" Les festivals, il aime ça. Lui-même a déjà intégré plusieurs fois des jurys. "En tant que juré ou président. Le jury de la caméra d'or au Festival de Cannes, par exemple. Parfois des jurys de court-métrage.." L'immersion dans des salles de projection lui plaît énormément. Frôler l'overdose en enchaînant les films toute la journée, cela fait partie du jeu. "Ici, nous voyons 6 films au quotidien, entrecoupés d'interviews. Cela nous occupe de 10h à quasiment 21h le soir". Pas vraiment le temps de faire autre chose, la visite de Mons n'est pas au programme. "Le festival est plutôt excentré. Le soir, nous allons au restaurant, j'aperçois un peu de la ville. C'est dommage de ne pas avoir plus de temps, ça me paraît être une belle ville…" Pas le temps pour la villégiature, c'est comme ça. Priorité aux films. Richard Anconina se dit très satisfait de la sélection proposée. "Ah oui! Il y a de très bonnes choses! Les délibérations s'annoncent difficiles. Nous sommes quand même nombreux, et nous n'aurons forcément pas tous le même avis". Il espère voir ses "favoris" récompensés à l'issue du festival. Quels sont ses critères? "C'est très simple. Je me mets en position de spectateur, tout simplement. Je ne suis pas né juré, je ne suis pas né technicien du cinéma. Je regarde le film, et j'ai une sensibilité. Comme lorsqu'on lit un livre. On est emporté ou pas". L'acteur fonctionne "au feeling", au coup de cœur, comme dans le choix des scénarios. Sa filmographie, très éclectique, en témoigne. "Exactement. J'ai toujours choisi des films très différents. Et quand un film est bon, il est bon. Quel que soit son genre. Une comédie, un drame, un film d'auteur. Quel que soit son casting. Avec de gros moyens. Des stars. Ou des petits acteurs, pas connus du tout. C'est pas grave. Quand l'histoire est bonne, l'histoire est bonne. C'est ça qui est important". Du festival montois, il retiendra également son atmosphère familiale, chaleureuse. "A l'image de la Belgique, finalement. Beaucoup d'humour, de sympathie, de chaleur. Moins de cynisme qu'en France, à Paris…"