A l'occasion de la fête nationale, la RTBF vous a proposé de vivre les festivités grâce à un Facebook live.

Dès 14h20, Sacha Daout a pris la température de cette célébration de notre indépendance depuis le Parc de Bruxelles (plus souvent appelé Parc royal) et de ses alentours. Revivez aussi le célèbre défilé des forces militaires et civiles.