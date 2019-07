Revivez en images l'ambiance du contre-la-montre bruxellois du Tour de France 2019

La première étape du Tour a eu lieu samedi avec un départ du centre de Bruxelles et une arrivée devant le Château Royal de Laeken. Bruxelles vit ce dimanche le deuxième volet du Grand Départ du Tour de France 2019. Au menu, l'exercice très particulier du contre-la-montre par équipes.

Le parcours de 27.6 km traverse la capitale du nord vers le sud, en débutant en plein centre. Du Palais Royal à l'Atomium, en passant par le Bois de la Cambre et Schaerbeek, la route emprunte de larges artères, promesse d'une moyenne élevée pour l'équipe victorieuse.

La performance sportive n'est pas toujours là où on l'attend. - © Bruno Schmitz

La foule est dense depuis l'heure de midi sur la Place des Palais où se trouvent les bus des équipes et où les coureurs s'échauffent en vue du contre-la-montre par équipe long de 27,6 kilomètres. La Team Ineos était d'ailleurs la première à s'élancer sur le coup de 14h30 depuis le podium des départs. Les équipes se succéderont jusque 17h, heure estimée de la fin de cette deuxième étape.

Dans les coulisses, c'est aussi l'effervescence dans le centre de contrôle de la police, qui coordonne les agents sur le terrain pour que tout se déroule sans accroc. Sur le territoire de la Région, c’est la zone de Police Bruxelles-Capitale-Ixelles qui coordonne les opérations. Mais toutes les zones bruxelloises sont mobilisées. Et elles peuvent compter sur le renfort de la police fédérale avec ses hélicoptères et autres unités spéciales. Le nombre de policiers mobilisés est tenu secret.

500.000 spectateurs le long du parcours

Selon la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles, environ 500.000 personnes sont actuellement présentes dans les rues de Bruxelles, dans le Fan Park et dans les rues autour du parcours de l'épreuve de contre-la-montre. Parmi ces personnes, il y aurait environ 60.000 touristes étrangers. Hier, plus de 100.000 personnes étaient présentes dans la Capitale dans la matinée, et 500.000 toute la journée.

Ce dimanche est la dernière occasion pour le public de profiter du Fan Park à Bruxelles, installé sur la Place De Brouckère et sur le boulevard Anspach. Les visiteurs étaient à nouveau nombreux dimanche en début d'après-midi à venir passer du temps aux attractions mises en place par les sponsors du Tour de France. Carrousel activé grâce aux mouvements des pédales, jeu de pêche, photomaton et transats devant l'écran géant avec retransmission de la course... Les différents stands ont répondu aux attentes des enfants comme des adultes.