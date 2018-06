Revirement inespéré chez Parker à Sprimont: la direction ne va pas délocaliser la production

La direction européenne de cette entreprise spécialisée dans la conception de filtres métalliques a en effet annoncé jeudi aux organisations syndicales qu'elle interrompait les discussions en cours dans le cadre de la phase 1 de la loi Renault. Elle a en effet décidé de ne pas fermer l'usine de Sprimont et de ne pas délocaliser la production vers l'Angleterre. Ce qu'elle avait pourtant annoncé fin de l'année dernière.

Juste avant cette annonce couperet, la direction avait annoncé que la qualité du travail et la productivité du site étaient pourtant excellentes. Cette décision avait seulement été prise pour des raisons stratégiques. Cela avait provoqué de vives tensions. Les travailleurs avaient occupé l'entreprise et y avaient même passé les fêtes au sein de la société.

Le revirement de la direction réjouit mais surprend…

Les syndicats ont donc appris la nouvelle hier. "On s’attendait à ce qu’on nous dise que les négociations avaient capoté avec le repreneur, ou bien qu’ils avaient tout simplement signé… Mais pas du tout ! Surprise générale : Parker nous annonce qu’ils font demi-tour, qu’ils ont décidé de ne plus fermer le site de Sprimont et qu’ils continuent ici, commente Jean-Pierre Munar, délégué FGTB. Ils nous ont expliqué qu’ils vont mettre d’autres machines sur leur site anglais. Et qu’automatiquement, ils n’ont plus de place pour nous là-bas. Ils parlent même d’importer les pièces d’Angleterre vers chez nous ! C’est difficilement compréhensible, vu tout ce qu’il s’est passé depuis des mois… Mais je ne vous cache pas que c’est une immense joie d’avoir pu sauver 44 emplois !"

L'activité de réalisation de filtres pour les secteurs automobile et pharmaceutique va donc se poursuivre à Sprimont. Mais les syndicats sont revanchards.

Ils souhaitent une compensation financière pour le dommage moral engendré durant les six mois de tension pour les travailleurs et leur famille. Mais la direction ne semble pas prête à les entendre sur ce point.