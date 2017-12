Réveillon: pour éviter la gueule de bois, il faut boire de l'eau

"Cela fait des années que je me bats contre la gueule de bois mais il faut assumer. Mon remède: le Dafalgan, boire beaucoup d'eau avant d'aller dormir et faire un gros dodo de lendemain", explique une jeune femme. Une autre nous dit: "Je prends des aspirines, beaucoup d'eau et je mange du pain. Cela marche !"

Le Dr Lucien Bodson, médecin urgentiste au CHU de Liège explique: "L'idéal est de bien s'hydrater. Si on peut déjà boire avant la soirée, c'est une bonne chose. Pendant le repas, il faut entrecouper avec une bouteille d'eau qui doit se trouver à table comme cela on n'oublie pas. C'est une très bonne chose. Avant d'aller dormir, il faut boire un grand verre d'eau. C'est la déshydratation due à l'alcool qui va entraîner tous le symptômes de la gueule de bois y compris les maux de tête".

Attention, dit-on, au service des urgences du CHR de la Citadelle à Liège. Le foie a déjà énormément de travail, inutile donc de le surcharger davantage. Le Dr Geoffrey Dubois explique: "Il y a certains médicaments comme le Paracetamol, l'Ibuprofen qui ont une action sur le foie. Donc il faut éviter les médicaments pour permettre à l'alcool de s'éliminer progressivement. Guérir le mal par le mal, ce n'est pas une bonne idée. C'est une croyance, on ne soigne pas le mal par le mal. La rincette du lendemain, cela n'existe pas et ne permet pas d'améliorer les choses".

Un lange comme un bébé et une position latérale de sécurité pour les imbibés

Un patient qui a consommé de l'alcool est considéré comme une urgence absolue car sans surveillance la situation peut dégénérer. Le Dr Bodson explique: "Le patient mis sur le dos risque de vomir et d'hinaler. En cas d'hinalation, c'est un risque de suffocation pour aller jusqu'au décès avec un arrêt cardiaque. On met également la personne en position latérale de sécurité. On place également un lange par soucis d'hygiène puisque le patient ne se contrôle plus. Il risque des perdre des urines et des selles. Ce qui n'est pas spécialement agréable. Le lendemain, le patient est étonné de se réveiller avec un lange comme un bébé. Il n'est pas fier quand le conjoint ou les parents se présentent aux urgences pour venir le rechercher...".

En plus de ces propos médicaux, si vous êtes de sortie, n'oubliez pas de désigner votre "Bob" car la Police effectuera des contrôles.