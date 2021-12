Réveillon du Nouvel an : les déguisements ont toujours la cote

Pour certains, le réveillon du 31 décembre va de pair avec la location ou l’achat d’un déguisement. "Chez nous, ce sont les déguisements disco, années 20, Disney et de super-héros qui sont en tête à cette période", explique Marc Clause, gérant du magasin "Au Petit Farceur" à Tamines.

Une analyse que ne dément pas Sabrina, venue chercher des déguisements pour sa famille : "Moi, je serai la Méchante Reine, ma fille en Blanche-Neige, et mon mari fera le Prince charmant." Invitée chez des amis, c’est la première fois qu’elle participera à une soirée à thème pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. "C’est chouette, parce que ça nous change ! Et on sera dans une maison, en sécurité."

Regain d’intérêt ?

Selon le gérant du magasin, la tendance au déguisement le soir de la Saint-Sylvestre est véritablement apparue aux alentours de l’an 2000. "Il y a eu un boum à cette époque, quand le prix des soirées organisées a fortement augmenté. Beaucoup de gens ont réalisé qu’ils s’amusaient autant en se déguisant en petit comité, chez eux, ou dans une salle qu’ils avaient louée."

Depuis, la situation est assez stable d’une année à l’autre. Avec, cette année, un regain d’intérêt notoire, en tout cas dans le magasin taminois : "Les banquets et les soirées étant annulées, certains cherchent des alternatives et se dirigent vers le déguisement pour donner un peu de piment à leur réveillon."

Des fêtards plus attentistes

Avec les incertitudes qui ont plané – et continuent de planer, si on songe par exemple aux autotests que certains groupes vont s’imposer – sur les fêtes, certains magasins constatent toutefois une frilosité inhabituelle dans les réservations.

"Nous avons pas mal de personnes qui passent au magasin voir les déguisements, ou qui nous contactent pour des renseignements, mais qui semblent attendre le dernier moment pour réserver", nous explique-t-on du côté du "Feu Folet", à Malonne. "Actuellement il y a moins de réservations que les autres années, mais il est possible que beaucoup de gens viennent en dernière minute."

Le rush du dernier moment sur les costumes de fête est apparemment un grand classique, même sans crise sanitaire. "Avec Internet, beaucoup de personnes viennent en dernière minute, parce qu’elles n’ont pas reçu leur colis, que la taille ne correspond pas ou que le modèle n’est pas celui espéré", explique Marc Clause, à Tamines. "Elles nous demandent alors de leur sauver la mise !"