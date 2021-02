C’est dans une serre de la Province du Hainaut que Marc Debie nous a donné rendez-vous. Il est le spécialiste "semis" du service Espaces Verts. Il nous présente ses premiers semis d’aubergines et de poivrons. Les graines sont en terre depuis trois semaines déjà. " Il y a des légumes que l’on doit semer beaucoup plus tôt que les autres, car ils mettent du temps à germer. Et il faut plusieurs mois pour obtenir une plante assez forte, aux alentours du mois de mai". Des petites pousses commencent seulement à apparaître dans ses bacs. "Ça arrive, doucement ! Mais il a fait très froid, dans la serre, avec cette neige, ce gel. Ici on annonce du beau temps, de la chaleur, alors ça va les aider à démarrer".

Réussir ses premiers semis : des conseils pour ne pas se planter - © Tous droits réservés

Il nous souffle un premier truc. "Les graines de poivrons, on peut les faire tremper dans de l’eau tiède. Leur enveloppe se ramollit et le germe arrive beaucoup plus vite". Utiliser une terre très légère, bien drainée, pour les semis. C’est un autre conseil. "Et pour l’arrosage, attention ! Avec de l’eau à température ambiante, et juste ce qu’il faut". Trop d’humidité "c’est la catastrophe", les racines risquent de pourrir. La petite plante ne verra jamais le jour.

Pour Marc, le travail a déjà débuté. Mais quand on ne dispose pas d’une serre chauffée, peut-on démarrer ses semis ? Les tomates par exemple : on y va ? "Moi j’attendrais encore. Si on a une serre, pas de souci. Mais sur un appui de fenêtre, c’est plus compliqué. Il faut bien surveiller la luminosité. La plante risque de filer, comme on dit. Elle va languir, s’épuiser. Le pied ne sera pas assez fort. Et lorsqu’on replantera, on n’aura pas de bons résultats".