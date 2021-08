Réunion des administrateurs de l’aéroport de Charleroi à Venise : est-ce incongru ?

Le syndicat de gauche FGTB a piqué une grosse colère en apprenant que le conseil d’administration de BSCA, l’aéroport de Charleroi, se réunissait pendant deux jours à Venise. Avion, transfert, hôtel et repas mais aussi visite culturelle sont au menu de ces deux jours de réunion.



Une aberration selon le syndicat socialiste qui dénonce l’opportunité d’un tel déplacement alors que la situation économique et financière de l’aéroport est difficile. On évoque, en effet, une perte de plus de 22 millions d’euros en 2020 et le chiffre pourrait monter à 30 millions en 2021. Un bilan financier qui pousse d’ailleurs la direction à vouloir restructurer.



Le choix de Venise n’est toutefois pas insignifiant pour les administrateurs du Brussels South Charleroi Airport si l’on tient compte du fait que c’est à Venise que se trouve le siège d’administration du groupe SAVE qui est actionnaire de l’aéroport de Charleroi ainsi que de celui de Venise (Marco Polo).



Or, SAVE injecte beaucoup d’argent à Charleroi : 20 millions d’euros au total. Et il n’est donc pas si incongru que les conseils d’administrations se tiennent aussi à Venise. L’alternance des réunions à Charleroi et à Venise a d’ailleurs été intégrée dans les nouveaux statuts de l’aéroport publiés au Moniteur Belge.



Pour la petite histoire, plusieurs membres du conseil d’administration ont cependant décidé de rester en Belgique pour suivre les débats par visioconférence.