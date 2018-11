Retournement de situation à Grez-Doiceau: Sybille de Coster Bauchau est renvoyée dans l'opposition

Ecolo a décidé de mettre fin aux négociations avec l'Alliance communale de la députée-bourgmestre de Grez-Doiceau, Sybille de Coster Bauchau, et avec la liste L'Equipe (PS), annonce l'Avenir lundi sur son site internet. Les Verts locaux ont conclu un accord avec DéFI et la liste "Avec Vous" de l'ancien bourgmestre Alain Clabots (cdH), qui retrouvera l'écharpe maïorale perdue en 2012. Ce dernier a obtenu le plus gros score dans la commune le 14 octobre.

Les écologistes locaux vont à présent discuter d'un pacte de majorité avec la liste "Avec Vous" et avec DéFI afin de gérer durant les six prochaines années cette commune du Brabant wallon.

Ecolo a justifié le changement de cap eu égard à l'absence de "garanties suffisantes pour pouvoir réaliser les changements urgents et indispensables au niveau de la politique communale grézienne, face aux défis environnementaux, de justice sociale, de participation citoyenne et de gouvernance".