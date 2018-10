Retournement à Grez-Doiceau: un "ménage à trois" renvoie Alain Clabots dans l'opposition

Longtemps, dimanche soir, on a cru qu'Alain Clabots allait redevenir bourgmestre. Arrivé en tête, l'élu cdH se voyait lui-même au pouvoir. Sauf que 24 heures après, il doit déchanter : il est renvoyé dans l'opposition.

Les deux autres listes ont décidé de nouer un accord avec la liste "Alliance communale" de la bourgmestre sortante, la MR Sybille de Coster-Bauchau. Cette dernière reste donc au pouvoir grâce au soutien d'Ecolo et des socialistes de l'"Equipe".

Un happy end pour elle mais un scénario qui en laisse plus d'un perplexe dans la commune…

"Oui, la liste "Avec Vous" a évolué positivement. Elle a même obtenu 2 sièges de plus. Il n'empêche que celle qui a le score le plus important dans la commune, cela reste bien moi ! Mon score est incontesté et incontestable, se justifie Sybille de Coster-Bauchau. Ecolo voulait une tripartite. Avec celle-ci, on parvient à couvrir un plus grand nombre de citoyens. En s'alliant rien qu'avec la première liste, ils étaient à 12 sièges, soit une majorité extrêmement courte. Avec la tripartite, nous sommes à 13. Cela répond aux souhaits de plus de 60% des Greziens."

13 sièges sur les 23 que compte le conseil communal.