Retour de la gastro : comment l’éviter ?

On l’avait presque oubliée, avec la crise du covid : c’est le retour de la gastro-entérite. Une maladie qui touche actuellement plutôt les enfants qui se retrouvent à la maternelle ou la crèche et qui ne portent pas de masque. Les petits ont par ailleurs des contacts plus rapprochés dans les collectivités, à l’inverse des adultes, désormais habitués à limiter les bisous et à se désinfecter les mains régulièrement. Les enfants, donc, sont les premiers touchés par cette vague de gastro-entérite. Selon Sudpresse, les médecins commencent à voir les cas se multiplier, principalement chez les tout-petits, à la crèche, à la maternelle, sachant qu’après l’âge de 5 ans, les bambins vont commencer à développer leur immunité et à résister davantage.

Chez les tout-petits, justement, une gastro ne doit pas être prise à la légère : il existe un risque de déshydratation qui peut les conduire à l’hôpital. Il n’est pas forcément nécessaire de consulter de façon systématique, mais il est primordial de guetter cette possible déshydratation ainsi que la présence de sang dans les selles de l’enfant.

Comment éviter la gastro ?

Un seul conseil pour éloigner le virus de la gastro de la maison : L’hygiène. Encore et toujours. Se laver les mains avant après les repas, avant et après avoir changé la couche de bébé, ne pas mettre la tétine de l’enfant dans votre bouche (pour vérifier la température d’un biberon par exemple), ne pas manger à la même cuillère que lui. Et puis, il est par ailleurs important de faire attention à la conservation des aliments, parce que la gastro est généralement virale, mais, selon la pédiatre interviewée par nos confrères, elle peut aussi parfois être causée par une bactérie.