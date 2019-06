Retour à la Renaissance à Bruxelles : le Ommegang est lancé

Au départ, il s’agissait d’une procession en l’honneur de Notre Dame du Sablon. Cette procession s’est transformée petit à petit en un cortège mondain. Une des années marquantes est celle de 1549. Cette année-là, Charles Quint présenta son fils et successeur, le futur roi Philippe II à nos Régions. A cette occasion, Bruxelles organise une fête somptueuse.

En ce 26 juin, c’est le lancement des festivités du "Ommegang", un événement traditionnel célébré depuis plus d’un siècle. Organisé dans le centre de Bruxelles, l’Ommegang est une procession de figurants vêtus de costumes de la Renaissance. Une époque qui n'a pas été choisie par hasard, puisque les origines du Ommegang remontent au 14e siècle.

Le carrosse de Charles Quint a démarré vers 20h15 de son ancien Palais de Bruxelles, Place Royale. Les groupes historiques eux sont partis du Parc Royal vers 20h45 pour rejoindre les serments des arbalétriers, des archers et des escrimeurs au Sablon.

Le cortège historique ainsi formé, précédé du carrosse, a démarré du Sablon vers 20h45 et a rejoint la Grand-Place. Celui-ci est organisé en plein cœur de la place la plus célèbre de Belgique et met en scène des chants, danses inspirées de la Renaissance.