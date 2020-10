Retour à la normale sur le rail entre Mons et La Louvière après un vol de câbles à Bracquegnies

Une surveillance accrue concernant les vols de câbles ferroviaires - JT 13h - 03/09/2019 C'est devenu le cauchemar des usagers du rail : le vol de câbles. Dernier fait en date, lundi, à Welkenraedt. Depuis le début de l'année, il y en a eu plus de 150, soit 214 heures de retard. C'est à se demander pourquoi on n'arrive pas à enrayer le phénomène. La police déploie pourtant de grands moyens. Sébastien Georis a pu suivre les équipes la nuit dernière dans les provinces de Liège et de Namur.